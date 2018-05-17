Сенат Конгресса США утвердил Джину Хаспел директором ЦРУ

КИШИНЕВ, 17 мая – Sputnik. Сенат Конгресса США на заседании в четверг утвердил Джину Хаспел новым директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ), сообщает РИА Новости.

Накануне комитет сената США по разведке поддержал кандидатуру Хаспел на должность главы ЦРУ.

© Sputnik / Алексей Филиппов Ошибка Дональда Трампа

Выдвижение Хаспел, которая проработала в управлении в общей сложности 33 года и занимала разные руководящие посты, вызвало немало критики, так как ее имя связывали с пытками.

Хаспел идет на смену Майку Помпео, который недавно был утвержден на посту госсекретаря. До этого она занимала должность его заместителя в ЦРУ. Их обоих в марте выдвинул президент США Дональд Трамп.

На прошлой неделе в комитете сената США по разведке проходили слушания, на которых рассматривалась кандидатура Хаспел. Во время слушаний она заявила, что Центральное разведывательное управление США сейчас не занимается допросами задержанных, там даже нет людей, которые умеют это делать.

Кроме того, она пообещала, что в случае утверждения не будет возобновлять программу.

В рамках программы "допросов под стражей", которую ЦРУ США начало проводить после терактов 11 сентября 2001 года, использовались пытки, которые официально назывались "расширенными методами допроса". Наиболее известным местом, где проводилась такая программа, является тюрьма Гуантанамо.

Хаспел стала первой женщиной, которая возглавила ЦРУ — одно из главных разведывательных ведомств в США.