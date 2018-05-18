В Москве пройдет акция в поддержку журналиста Вышинского

Согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины, пройдет в пятницу перед зданием посольства Украины в России в центре Москвы.

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала всех неравнодушных прийти на акцию в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины.

© Sputnik / Владимир Трефилов Вышинского арестовали: суд в Херсоне вынес решение

Пикет пройдет с 14.00 до 16.00 в Москве на тротуаре перед зданием посольства Украины в России по адресу Леонтьевский переулок, дом 18. Власти Москвы согласовали проведение пикета с количеством участников до 300 человек, сообщила префектура Центрального округа.

Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов.

Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Реакция Госдумы: беспрекословное освобождение главы РИА Новости Украина

Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

СБУ допросит более 20 граждан Украины "по делу Вышинского">>>

Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

"Глава представительства РИА Новости в Киеве Бородин вышел на связь с редакцией, сообщил о 11-часовом обыске, у него конфискованы средства связи", — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Ранее гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

© Sputnik / Владимир Трефилов Киселев: ситуация в РИА Новости Украина хуже, чем просто похищение журналиста

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Рот и люди — на замке: в России отреагировали на задержание журналиста в Киеве>>>

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.