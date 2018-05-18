Ключевое значение: результаты резонансной встречи Путина и Асада

КИШИНЕВ, 18 мая — Sputnik. Встреча лидеров РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада имеет ключевое значение для всех стран Ближнего Востока, а также игроков, имеющих в этом регионе свои интересы, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Юрий Швыткин. Об этом сообщило РИА Новости.

Путин и Асад согласовали совместные меры по борьбе с терроризмом в Сирии>>>

Путин на встрече с Асадом в Сочи заявил, что согласовал с ним совместные действия по борьбе с терроризмом в Сирии. Асад отметил, что ситуация в стране становится более стабильной, что открывает двери перед политическим процессом.

"Был задан вектор направления в последующем. И на мой взгляд, этап восстановления Сирии, оказания гуманитарной помощи тоже имеет ключевое значение для нормализации обстановки в данном регионе, о чем были согласованы многие позиции с Башаром Асадом. Это значение имеет не только для САР, не только для нашей страны и для тех подразделений органов сил РФ, которые выполняют спецзадачи. На мой взгляд, эта встреча очень важна вообще в целом для тех стран, которые имеют присутствие в ближневосточном регионе, да и не только, но и имеют некоторый интерес к этому", — сказал Швыткин.

Политик отметил, что в ходе встречи Путин еще раз подчеркнул поддержку со стороны России в борьбе с терроризмом, при этом акцент был сделан на политическое урегулирование ситуации в Сирии.

Опрос: за Путина готовы вновь проголосовать 63% россиян>>>

"Была продемонстрирована роль нашей страны в урегулировании данных вопросов. И будем говорить о продолжении борьбы с терроризмом и переходе к этапу оказания гуманитарной помощи", — заключил он.