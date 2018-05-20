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Президент США Дональд Трамп говорит по телефону в овальном кабинете

Трамп и Мун Чжэ Ин отреагировали на угрозы КНДР

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
Политика
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КНДР отменила министерскую встречу двух корейских государств и пригрозила отказаться от саммита Ким Чен Ына с Трампом после того, как США и Южная Корея развернули военные учения, направленные против Севера.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили в воскресенье по телефону меры реагирования на недавние угрозы КНДР отказаться от диалога, сообщила администрация главы южнокорейского государства.

Американские военные
© Sputnik / Igor Zarembo
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"Оба лидера обменялись мнениями о реакции, демонстрируемой в последнее время Северной Кореей", — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Телефонный разговор длился 29 минут.

На 12 июня намечена встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, однако Пхеньян пригрозил отказаться от диалога с США, если от северокорейского государства будут в одностороннем порядке добиваться только отказа от ядерного оружия без нормализации отношений.

Трамп и Мун Чжэ Ин, как говорится в сообщении южнокорейской администрации, условились тесно сотрудничать, в том числе для успешного проведения американо-северокорейского саммита в Сингапуре.

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Как сообщалось ранее, 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом состоялась встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. Однако на минувшей неделе КНДР отменила министерскую встречу двух корейских государств и пригрозила отказаться от саммита Ким Чен Ына с Трампом после того, как США и Южная Корея развернули военные учения, направленные против Севера.

В частности, в учениях впервые были задействованы восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР. Вместе с тем бомбардировщики B-52 в учениях было решено не использовать.

Накануне КНДР потребовала от Южной Кореи вернуть 12 бывших официанток корейского ресторана в Китае, которых, как утверждают в Пхеньяне, против их воли вывезли на юг Корейского полуострова. В Южной Корее заверяют, что лица из Северной Кореи совершили добровольный побег.

Теги:
южная корея, Северная Корея, сша, переговоры
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