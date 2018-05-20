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Французский министр: Европа должна сказать "нет" доминированию США

© AP Photo / David Goldman
Политика
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Евросоюз может взять на себя компенсацию стоимости возможных американских санкций для европейских компаний после выхода США из иранской сделки, заявил утром в воскресенье министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe1.

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. Франция недовольна создавшейся ситуацией, и намерена защитить свои компании в Иране, а США должны уважать своих партнеров, отметил в интервью радиостанции Europe1 министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

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© AP Photo / Andy Wong
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"Мы будем делать все для защиты (компаний от возможных санкций — ред.), поскольку речь идёт о наших экономических интересах. Десятки французских компаний на законных основаниях инвестируют в Иран в рамках соглашения (по иранской ядерной программе – ред.), ведут торговлю, и они должны иметь возможность продолжать это", — сказал Ле Мэр, передает РИА Новости.

Он задался вопросом, "можно ли принять тот факт, что США станут экономическим жандармом планеты?"

"Можем ли мы принять безраздельное доминирование без уважения к международным правилам? Ясно, что европейский ответ должен быть "нет", — добавил министр.

Он напомнил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер уже выступил с "некоторыми предложениями" по вопросу американских санкций. "Мы снова представим наши предложения по укреплению европейского экономического суверенитета", — продолжил Ле Мэр.

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По его словам, речь может идти о том, что Евросоюз возьмёт на себя компенсацию "стоимости" санкций предприятиям. "У нас есть европейский бюджет, который должен позволить нам защищать наши компании и торговлю", — пояснил он.

Дональд Трамп, архивное фото
© Sputnik / Алексей Филиппов
Ошибка Дональда Трампа
Ещё одной возможной мерой, напомнил министр, может быть введение "автономной финансовой системы, чтобы Европа больше не зависела от американской финансовой и банковской системы". Также Ле Мэр не исключил введения, в случае необходимости, санкций против компаний, которые "не соблюдают европейские правила".

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Теги:
ядерная программа, иранский вопрос, скандал, евросоюз, санкции
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