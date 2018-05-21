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Проверки Минюста США: вмешивались ли "российские агенты" в выборы

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Минюст США проверит, имело ли расследование ФБР "вмешательства РФ" политические мотивы.

КИШИНЕВ, 21 мая — Sputnik. Минюст США проверит, были ли нарушения или политическая мотивация в расследовании ФБР против лиц, подозреваемых в контактах с "российскими агентами, вмешавшимися в президентские выборы 2016 года", отмечает РИА Новости. 

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"Министерство попросило генерального инспектора расширить текущую проверку процесса рассмотрения выдачи разрешений в рамках FISA (закон о негласном наблюдении в целях внешней разведки), чтобы в том числе определить, были ли какие-либо нарушения или политическая мотивация в том, как ФБР проводило свое контрразведывательное расследование в отношении лиц, подозреваемых в контактах с российскими агентами, которые вмешивались в президентские выборы 2016 года", — говорится в заявлении представителя минюста Сары Исгур.

В воскресенье президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию. 

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СМИ США сообщили ранее, что тайным информатором ФБР в расследовании "связей с РФ" в отношении членов предвыборного штаба Трампа был экс-агент ЦРУ Стефан Халпер. Вывод был сделан на основе анализа выпущенных ранее публикаций в американских СМИ об этом тайном информаторе, имя которого, по требованию ФБР, не называлось.

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Ранее также в американских СМИ появилась информация, что осведомителем был экс-сотрудник администрации, который преподает в Великобритании, известен в Вашингтоне и ранее также был источником информации для ЦРУ. По просьбе ФБР информатор встречался с сотрудниками штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. 

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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Теги:
вмешательство, выборы, США, Общество
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