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Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель

Операция "консолидация": страны ЕС предлагают России дружить против Трампа

Пресс-служба Президента РФ
Политика
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Неожиданный поворот: почему вокруг России формируется "команда" из стран ЕС, которые все больше становятся экономическими оппонентами США и санкций, введенных Вашингтоном.

КИШИНЕВ, 22 мая — Sputnik. Европа восстанавливает экономические контакты с Россией на фоне американских санкций. Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с Путиным в Сочи, Британия хочет снять запрет на биржевую торговлю алюминием "Русала", а президент Болгарии предложил построить прямой газопровод через Черное море. О том, как вокруг России формируется команда экономических противников США, — в материале РИА Новости.

Похолодание отменяется

Сочинская встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель, за которой пристально следили в Брюсселе, отличалась особым дружелюбием: белый букет, улыбающаяся канцлер и ее пожелания удачи новому российскому правительству на русском языке. Наблюдатели отметили: страны явно сумели сгладить противоречия, которые с 2014 года мешали сотрудничеству.

У Москвы и Берлина действительно все больше поводов для сближения. Главное — усталость от бесконечных санкций, мешающих нормальной работе бизнеса. Именно поэтому на первый план вышли двусторонние экономические отношения. Российский лидер указал на то, что от сотрудничества зависят сотни тысяч рабочих мест в России и в Германии. Меркель подчеркнула: Берлину нужны добрые отношения с Москвой, это стратегический интерес.

Архивное фото Капитолия в Вашингтоне
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
"Уломать" Вашингтон: Евросоюз просит смягчить санкции против России

Германия — второй по значимости торгово-экономический партнер России после Китая. Россия обеспечивает треть потребности Германии в природном газе и нефти. В прошлом году товарооборот двух стран вырос почти на 25% — впервые с 2014 года.

Разрушительный эффект

Новые ограничения США больно ударили не только по немецкому, но и по всему европейскому бизнесу. Крупнейшие компании частично парализованы из-за санкций США против "Русала" и перебоев с поставками алюминия на мировой рынок.

Некоторые предприятия оказались на грани закрытия.

Как пишет Der Spiegel, немецкие металлурги просят политиков побыстрее договориться и наладить нормальные поставки сырья. "Иначе пострадает все промышленное производство Германии", — предупреждает еженедельник.

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В бундестаге открыто признали, что санкции против России — боль для Европы, что с "ледниковым периодом" необходимо покончить. "Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить", — констатировала сопредседатель фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.

Лондонская биржа хватилась русского алюминия

Пока континентальная Европа думает, как побыстрее и подешевле получить российский газ, Лондон, запретивший торги алюминием "Русала", выразил готовность пересмотреть свое решение.

Ограничения на торговлю продукцией российской компании Лондонская биржа металлов ввела 17 апреля. Руководство LME пояснило, что эти меры будут действовать до того момента, пока компании, владеющие металлами "Русала", не предоставят доказательства того, что не нарушают американские санкции.

Теперь же, как заявил изданию Hong Kong Economic Journal глава LME Мэтью Чемберлен, биржа ведет переговоры с правительством о том, чтобы изучить возможность торговли некоторой металлопродукцией "Русала".

Геополитическая обстановка тем временем продолжает накаляться. США, в начале мая вышедшие из исторического соглашения с Ираном по ядерной программе, пообещали оказать на Тегеран беспрецедентное давление. Двенадцать условий, которые выставил Вашингтон для заключения нового соглашения, могут стать самыми жесткими санкциями в истории. Присоединиться к ним Белый дом призвал и других, прежде всего — ЕС.

"Это нормально, когда приходится жертвовать своей экономической активностью для достижения наших целей. США жертвуют экономической активностью", — сообщил госсекретарь Майк Помпео. Но, судя по всему, Европа, где одна только Германия может потерять до полутора миллиардов евро из-за санкций США против российских компаний, не настроена жертвовать своей экономической активностью для достижения чужих целей.

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Теги:
геополитическая ситуация, российско-американские отношения, антироссийские санкции, Россия-Евросоюз, геополитика, переговоры, президент США Дональд Трамп, Канцлер Германии Ангела Меркель, Тереза Мэй, Владимир Путин, Сочи, ФРГ, Вашингтон, Берлин, Германия, Москва, США, Лондон, Великобритания, Россия, Политика
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