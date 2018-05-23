Определено, кто сформирует новое правительство Италии

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Президент Италии Серджо Маттарелла принял в среду юриста Джузеппе Конте и дал ему мандат на формирование нового национального правительства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление генсекретаря президентской канцелярии Уго Дзампетти.

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Кандидатуру Конте лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига" согласовали в минувшие выходные и в понедельник официально представили ее президенту республики.

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Как стало известно из источников в Квиринальском дворце, перед тем как пригласить на прием 54-летнего профессора права, Маттарелла провел в среду утром телефонные разговоры с лидером Д5З Луиджи Ди Майо и федеральным секретарем "Лиги" Маттео Салвини. В ходе этих бесед было подтверждено, что Конте — их общий кандидат на пост премьера.