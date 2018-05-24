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"Петя и волк": Украина пополнила список жертв МВФ

Пресс-служба президента Украины
Политика
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Призыв депутата Верховной рады шантажировать Международный валютный фонд "по примеру Греции" показывает, до какой степени отчаяния дошли украинские власти.

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. Требования МВФ грозят стране экономическим крахом, но не выполнять их Киев не может. О разнице между Украиной и Грецией и о печальных перспективах украинской экономики — в материале РИА Новости.

По мнению депутата Верховной рады от партии "Народный фронт" Александра Кирша, Украина должна пригрозить МВФ дефолтом, чтобы добиться смягчения условий предоставления кредитов. Прежде всего, речь идет о тарифах на газ.

"Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену на газ, то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать", — заявил Кирш.

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© Sputnik / Stringer
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Повышение цен на газ — одно из главных условий МВФ для выделения Украине очередного транша финансовой помощи на 1,9 миллиарда долларов. Без этих денег Киев не справится с внешними выплатами, которые предстоят в ближайшие месяцы, и страна юридически будет признана страной-банкротом.

По оценкам украинских экспертов, для получения нового транша правительству придется сейчас повысить цену газа для населения с семи до 11 гривен за кубометр, а с октября — до 13-14 гривен. Таким образом, к новому отопительному сезону тариф вырастет вдвое.

Это очень плохая перспектива для киевских властей, поскольку страна вступила в предвыборную кампанию: весной 2019 года состоятся президентские выборы, а осенью — парламентские. Все понимают, что повышение тарифов — не лучший способ добиваться благосклонности избирателя.

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Премьер-министр Владимир Гройсман оправдывается: "Я знаю, что есть много людей, которые хотят мне надеть это на голову, чтобы сказать: вот, Гройсман в этом виноват. Но не Гройсман в этом виноват и не украинцы. Это обязательства Украины, чтобы выровнять импортный паритет".

Украинские флаги, архивное фото
© Sputnik / Стрингер
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Киев долго надеялся на компромисс с МВФ. Еще в середине апреля замминистра финансов Сергей Марченко уверял, что добьется согласия на более плавное повышение тарифов. Но МВФ в компромиссах не заинтересован. И украинцам осталось только пугать кредиторов дефолтом.

Украина — не Греция

Если не вникать в детали, то украинская ситуация вроде бы мало отличается от греческой. На 31 января 2018 года сумма непогашенных долгов Греции перед МВФ — 12,8 миллиарда долларов, Украины — 11,93 миллиарда.

Разница невелика, и, казалось бы, если греческий кризис удалось залить деньгами, то и с Украиной этот номер пройдет. Но есть нюансы.

Во-первых, львиную долю финансовой помощи Греции оказал не МВФ, а Евросоюз. Украина не входит в ЕС, и на это рассчитывать не приходится.

Во-вторых, Грецию спасали, потому что ее дефолт означал обесценивание греческих гособлигаций, скупленных в большом количестве европейскими банками. Образовалась бы дыра в банковских балансах, которая вполне могла привести к новому широкомасштабному финансовому кризису, как обесценивание ипотечных ценных бумаг породило кризис 2007-2008 годов.

Но украинские облигации особым спросом никогда не пользовались, в инвестиционных портфелях западных банков их объемы ничтожны, и угроза дефолта по ним никого, в сущности, не волнует.

Наконец, Греция угрожала выйти из зоны евро, что сильно повредило бы имиджу объединенной Европы (Brexit пять лет назад европейские лидеры не могли представить даже в кошмарах). Украина по понятным причинам лишена такого рычага давления. В результате на украинские угрозы дефолта никто на Западе просто не обратил внимания. 

Димитриос Пателис
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Украинцы и сами понимают, что сопротивляться МВФ бесполезно. "Нафтогаз Украины" уже объявил, что с 1 июня повышает цену на газ, отпускаемый крупным промышленным потребителям, на 8,9 процента — до 9950 гривен (393 доллара) за тысячу кубометров. Для других покупателей цена увеличится на 8,5 процента — до 10 900 гривен (420 долларов) за тысячу "кубов".

Это экономическое решение грозит серьезными политическими последствиями. По слухам из Киева, премьер Владимир Гройсман собирается подать в отставку, чтобы его не обвиняли в очередном повышении цен. Ожидается, что кабинет возглавит нынешний первый вице-премьер Степан Кубив, готовый пожертвовать личной популярностью ради благоволения МВФ. Об этих кадровых перестановках должно быть объявлено на заседании кабмина 30 мая.

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Повышение цен на газ приведет к очередному витку экономического кризиса на Украине из-за резкого роста затрат промышленных предприятий. Мало того, этим дело вряд ли ограничится.

Лишившись российского газа, Украина вынуждена закупать энергоносители на международных рынках, а мировые цены растут. В 2017 году страна импортировала угля на 2,5 миллиарда долларов, газа — на 3,1 миллиарда, нефти и нефтепродуктов — на 4,1 миллиарда. Всего — 9,7 миллиарда.

За последние 12 месяцев цены на нефть увеличились в полтора раза, а к ним привязаны и цены на газ. Энергетический уголь подорожал на 20 процентов. То есть в этом году импорт энергоносителей обойдется Украине примерно в 11 миллиардов долларов, если цены сохранятся на нынешнем уровне.

Но аналитики ожидают дальнейшего подорожания энергоносителей: нефть по 100 долларов за баррель — общее место в прогнозах ведущих мировых банков. Значит, цена на газ для украинских потребителей с сегодняшних примерно 400 долларов за тысячу кубометров поднимется до 500 и более долларов. А с учетом неизбежной девальвации гривны (особенно если МВФ так и не предоставит очередной транш) это добавит еще процентов 30-40 к уже запланированному удвоению украинских газовых тарифов.

Кирилл Вышинский
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Абсурда сложившейся ситуации добавляет то, что при действующих ценах на газ правительство зимой было вынуждено выделять субсидии на оплату отопления шести украинцам из десяти. При новых тарифах субсидии потребуются практически всем.

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"Мы в Минфине должны быть как акробаты: и получить от МВФ положительное решение относительно транша, и не расширять при этом расходы бюджета на субсидии, — жаловался в апреле министр финансов Украины Сергей Марченко. — Если будет повышение тарифов, понадобятся дополнительные расходы на субсидии. Мы не сторонники роста несбалансированных расходов, но, с другой стороны, понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы".

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Теги:
условия МВФ, антироссийские санкции, нищета, банкротство, дефолт, кредитование, кризис, Украина, Петр Порошенко, Молдова-Россия, Нью-Йорк, МВФ, Киев, Украина, Политика
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