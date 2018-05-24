Вслед за арестом Вышинского, Киев внес "Россию сегодня" в санкционный список

Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую версию санкционного списка, в который попали МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина"

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В опубликованном на сайте украинского президента Петра Порошенко обновленном санкционном списке Киева значатся МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина", а также другие новостные сайты. Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к ресурсам.

• "Россиясегодня.рф"

• "Sputniknews.com"

• "Ria.ru"

• "Rsport.ria.ru"

• "1prime.ru"

• "Realty.ria.ru"

• "rian.com.ua"

Согласно решению украинского президента, будут заблокированы активы информационных агентств. Также агентствам прекратят оказывать услуги телекоммуникации и отключат их от сетей общего пользования.

© Sputnik / Евгений Биятов Киселев и Симоньян выступили в защиту журналистов на Украине

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного редактора агентства РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Городской суд Херсона вынес Вышинскому обвинение в государственной измене и арестовал его сроком на два месяца. Теперь ему грозит тюремный срок до 15 лет. На допросы в СБУ вызвано более 40 журналистов и сотрудников "РИА Новости Украина".

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровец о деле Вышинского: жаль, что нет реакции стран Совета Европы

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".