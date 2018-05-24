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Стенд МИА Россия сегодня , архивное фото

Вслед за арестом Вышинского, Киев внес "Россию сегодня" в санкционный список

© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Политика
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (29)
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил новую версию санкционного списка, в который попали МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина"

КИШИНЕВ, 24 мая — Sputnik. В опубликованном на сайте украинского президента Петра Порошенко обновленном санкционном списке Киева значатся МИА "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина", а также другие новостные сайты. Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к ресурсам.

• "Россиясегодня.рф"
• "Sputniknews.com"
• "Ria.ru"
• "Rsport.ria.ru"
• "1prime.ru"
• "Realty.ria.ru"
• "rian.com.ua"
Согласно решению украинского президента, будут заблокированы активы информационных агентств. Также агентствам прекратят оказывать услуги телекоммуникации и отключат их от сетей общего пользования.

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Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного редактора агентства РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Городской суд Херсона вынес Вышинскому обвинение в государственной измене и арестовал его сроком на два месяца. Теперь ему грозит тюремный срок до 15 лет. На допросы в СБУ вызвано более 40 журналистов и сотрудников "РИА Новости Украина".

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (29)

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Теги:
Россия сегодня, санкции, запрет, Кирилл Вышинский, Херсон, Киев, Украина, Политика
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