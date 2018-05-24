Захарова: блокировка "Россия сегодня" на Украине – политическая цензура

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала блокировку на Украине МИА "Россия сегодня" и агентства РИА Новости Украина.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. Решение украинский властей о включении в обновленный санкционный список сроком на три года МИА "Россия сегодня" и агентства "РИА Новости-Украина" и блокировке доступа к сайтам агентств вызывает возмущение. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

Ранее президент Украины подписал указ о "блокировании активов указанных агентств, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, блокировке интернет-провайдерами доступа к их интернет-ресурсам". Украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "Realty.ria.ru" и "rian.com.ua".

"Расцениваем это как очередной акт политической цензуры, направленный на дальнейшую зачистку информационного пространства страны, и попытку киевского режима силовыми методами лишить население возможности получать непредвзятую и объективную информацию о происходящих в стране событиях", — говорится в заявлении Захаровой.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровец о деле Вышинского: жаль, что нет реакции стран Совета Европы

Представитель МИД подчеркнула, что "настаивает на незамедлительной и жесткой реакции со стороны профильных международных организаций, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ на продолжающийся вопиющий произвол официального Киева в отношении российских средств массовой информации".

На прошлой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Городской суд Херсона вынес Вышинскому обвинение в государственной измене и арестовал его сроком на два месяца. Теперь ему грозит тюремный срок до 15 лет. На допросы в СБУ вызвано более 40 журналистов и сотрудников РИА Новости Украина.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".