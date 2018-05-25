Мэй, не дави: Великобритания намерена разговаривать с Россией языком санкций

В Британии заявили о готовности продолжить давление на Россию, несмотря на позицию Германии, власти которой ищут новых контактов с Кремлем.

КИШИНЕВ, 25 мая — Sputnik. Великобритания продолжит оказывать давление на Россию с помощью принятых Евросоюзом санкций, заявила британский премьер Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщило РИА Новости.

Как сообщил в пятницу официальный представитель канцелярии правительства Великобритании, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся накануне вечером. Мэй и Порошенко обсудили ситуацию на востоке Украины, расследование инцидента с MH17 и реформы в стране.

"Лидеры обсудили минский процесс и ситуацию на востоке Украины. Они согласились с необходимостью покончить с нестабильностью в этом регионе. Премьер выразила поддержку Украине и подтвердила приверженность продолжению давления на Россию через принятые Евросоюзом санкции", — говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя канцелярии.

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Также Мэй рассказала украинскому президенту о "международном ответе" на инцидент с отравлением в Солсбери. По ее словам, "скоординированные действия союзников стали наиболее эффективным ответом на российскую агрессию".

Лидеры двух стран согласились с важностью проведения реформ на Украине и заявили о готовности участвовать в конференции по украинским реформам, которая должна состояться в Копенгагене.

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Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.