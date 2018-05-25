Володин: отношения России и Молдовы развиваются, несмотря на проблемы

Спикер Госдумы подчеркнул, что несмотря на отсутствие диалога между парламентами, наблюдается развитие отношений Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 25 мая – Sputnik. Отношения России и Молдовы развиваются, несмотря на нежелание молдавских парламентариев выстраивать контакты с российскими законодателями. Об этом заявил в пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает РИА Новости.

Беседа состоялась на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит 24-26 мая.

"Наши отношения очень динамично развиваются, именно благодаря президенту, вам", — сказал спикер Госдумы, заметив, что межпарламентские связи двух стран "не настолько конструктивны и динамичны".

"У нас есть достаточно хорошие отношения с отдельными депутатами, но если говорить в целом о парламентском измерении, то нужно признать, что диалога нет", — констатировал он.

Володин обратил внимание, что, как правило, "несмотря на ситуацию и политические течения, отношения между парламентами более эффективны, чем на уровне исполнительной власти".

В случае с парламентом Молдовы российские депутаты "не нашли себе партнеров" для выстраивания диалога, продолжил председатель Госдумы. Однако "обнадеживает то, что существуют такие контакты с президентом республики, потому что страны могут развиваться только тогда, когда они выстраивают отношения, базирующиеся на принципах дружбы, открытости, невмешательства в суверенные дела государств".

"Мы исходим из того, что отношения нашего президента Владимира Путина с президентом Молдовы носят конструктивный характер, контакты постоянны, и это, конечно, развивает отношения наших стран, невзирая на те проблемы, которые существуют из-за нежелания ряда молдавских политиков выстраивать отношения с нашим парламентом", — подчеркнул Володин.

По его словам, стоит задача "сделать все, чтобы решения, которые принимаются президентами двух стран, имели законодательное обеспечение". Володин выразил надежду, что в перспективе отношения Москвы с Кишиневом сложатся и на уровне парламентов.

"Для нас Молдова — это страна, которая в первую очередь имеет с нами общие исторические корни, и не только в прошлом, но и в настоящем является партнером", — добавил спикер.

Володин также сказал, что рад видеть Додона на ПМЭФ, который "стал международной площадкой, где принимают участие представители 143 стран, съехались более 15 тысяч человек".