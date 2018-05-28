Представитель НАТО о членстве Грузии: нужно консенсусное решение

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Грузия вступит в НАТО при выполнении необходимых требований. Об этом в понедельник заявил представитель альянса, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в субботу заявил, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году.

"Грузия станет членом НАТО при условии выполнения необходимых требований, и у страны есть все практические инструменты, необходимые для подготовки к членству", — сказал представитель НАТО.

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Он отметил, что "план действий по членству является неотъемлемой частью процесса".

"Поэтому, прежде чем Грузия сможет вступить в НАТО, союзники должны принять консенсусное решение по плану. Это соответствует решениям, принятым на Бухарестском саммите в 2008 году, и союзники подтвердили это на Варшавском саммите в 2016 году", — пояснил он.

По словам представителя НАТО, в настоящее время основное внимание уделяется продвижению реформ и подготовке Грузии к возможному членству в Североатлантическом альянсе.

"Наш пакет поддержки Грузии является существенным. Он укрепляет самооборону и устойчивость Грузии, и НАТО будет продолжать поддерживать Грузию в ее усилиях по реформированию", — заключил он.