Песков: размещение базы США в Польше повлечет контрдействия со стороны РФ

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

© AP Photo / Vadim Ghirda Представитель НАТО о членстве Грузии: нужно консенсусное решение

Ранее издание Politico со ссылкой на документы министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США, объясняя это "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для правительства США".

"Смотря, что это будет за база. В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте, наоборот, эти экспансионистские действия они, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны с тем, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подобные решения — это суверенное дело любой страны, "но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте очевидны".