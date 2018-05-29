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Флаги России и ЕС

Вице-президент бундестага: Европе не обойтись без России

© Sputnik / Vladimir Sergeev
Политика
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Немецкий парламентарий уверен, что все ключевые вопросы Европа должна решать вместе с Россией.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Европе нужно активизировать сотрудничество с Россией, так как без нее невозможно решить целый ряд международных вопросов, пишет в статье для газеты Frankfurter Allgemeine вице-президент бундестага член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман, сообщает РИА Новости.

"Нам нужна новая совместная инициатива по реализации Минских соглашений с целью возобновления мирного процесса на Украине. Германия и Евросоюз вместе с Россией должны работать над сдерживанием угрозы для Израиля со стороны Ирана и сохранением ядерной сделки. Послевоенное устройство Сирии возможно только при сотрудничестве с Россией, а восстановить страну можно только вместе с Евросоюзом. Также странам необходимо разработать инициативу по разоружению", — считает Опперман. 

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Кроме того, отмечает парламентарий, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока могло бы стать импульсом для Европы, что особенно актуально на фоне планов Китая по созданию нового Шелкового пути.

Президент России Владимир Путин, пишет вице-президент бундестага, заинтересован в сотрудничестве с западными партнерами для стимуляции национальной экономики.

Ослаблению напряженности между Россией и Германией может поспособствовать чемпионат мира по футболу, если представители стран встретятся в неформальной обстановке, считает Опперман. Поэтому футбольная команда бундестага собирается провести матч с коллегами из российской Госдумы еще до начала чемпионата мира, отмечает депутат в своей статье.

При этом, считает Опперман, не следует забывать о разногласиях с Москвой, в частности по украинскому конфликту, вопросу Крыма, ситуации в Сирии и "кибератакам" российских хакеров на западные страны.

Ранее сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявляла, что сближение с Россией отвечает интересам Европы, так как это позволит обеспечить безопасность и добиться разоружения. Политик призвала покончить с "ледниковым периодом в отношениях с Москвой".

"Санкции в основном вредят европейским и немецким предприятиям. Так что в наших интересах их отменить", — сказала она.

Отношения России и западных стран резко ухудшились четыре года назад в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В МИД не раз подчеркивали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

Две недели назад в резиденции Бочаров Ручей в Сочи прошла встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина. Президент России назвал переговоры с немецким канцлером содержательными и своевременными. Канцлер, в свою очередь, отметила, что в интересах Берлина поддерживать хорошие отношения с Москвой.

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Теги:
международные вопросы, сотрудничество, Томас Опперман, Европа, Россия
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