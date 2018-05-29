Ушаков заявил о грозящей хаосом разбалансировке международных отношений

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Ряд участников Петербургского международного экономического форума высказал озабоченность в связи с происходящей в настоящее время разбалансировкой основ международных отношений. Об этом заявил в ходе выступления на "Примаковских чтениях" помощник президента РФ Юрий Ушаков.

© Sputnik / Vladimir Sergeev Вице-президент бундестага: Европе не обойтись без России

"Ремарки, прозвучавшие на ПМЭФ, свидетельствуют о растущем беспокойстве по поводу происходящей в наши дни разбалансировки основ международных отношений. Они, конечно, свидетельствуют и о начавшемся переосмыслении действий и причин, приведших к серьезным системным сбоям, грозящим полным хаосом", — сказал Ушаков, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, по его словам, России пытаются навязать американский футбол в политике, но мало кто умеет и хочет в него играть.