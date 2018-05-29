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Танки, архивное фото

"Под боком у России": зачем Польше понадобилась танковая дивизия США

© REUTERS / Inquam Photos / Octav Ganea
Политика
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Минобороны Польши обнародовало призыв к США разместить танковую дивизию в стране.

КИШИНЕВ, 29 мая – Sputnik. Польша сделала предложение США о размещении на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,5-2 миллиарда долларов, отмечает РИА Новости.

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Ранее об этом решении польских властей сообщали СМИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны, приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ не способствует стабильности на континенте.

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Документ под названием "Предложение для постоянного присутствия США в Польше" опубликован министерством национальной обороны Польши.

Во вступительной части документа говорится, что отношения Польши и США "чрезвычайно тесные и основаны на общих ценностях и общих интересах".

В качестве обоснования необходимости присутствия американских войск в Польше традиционно указывается "усиление российской угрозы", а также подозрения в том, что Россия пытается "открыто нарушать и изменять европейские структуры безопасности, снижать уровень руководства и участия США на континенте".

Американцам напоминают, что президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Варшаве в прошлом году заявил, что "есть ужасные угрозы нашей безопасности… Мы будем противостоять им… Мы победим ".

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"Постоянное присутствие танковой дивизии США в Польше — на специализированных военных объектах США — поможет достичь этой цели", — говорится в польском предложении.

При этом польские военные уверяют своих американских партнеров, что "правительство Польши понимает, что расходы на безопасность НАТО должны быть общим бременем для государств – членов организации и Польша хочет внести свой вклад в повышение безопасности и защиты Европы".

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В польском предложении излагается "четкая и настоятельная потребность в размещении постоянной бронетанковой дивизии США в Польше, обязательство Польши оказать значительную поддержку, которая может достигать 1,5-2 миллиарда долларов США".

Указывается, что поддержка Польши может выразиться, в частности, в "создании совместных военных объектов и обеспечении более гибкого передвижения сил США" путем строительства дорог.

Польша также может разрешить "использование и доступ к дополнительной инфраструктуре, принадлежащей министерству национальной обороны, государственным и местным административным учреждениям, а также другим государственным или управляемым государством объектам".

В качестве одного из возможных мест размещения американской дивизии польская сторона предлагает территорию в районе городов Быдгощ и Торунь.

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Теги:
дивизия, танки, размещение, НАТО, Польша, Политика
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