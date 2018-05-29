Лавров: "дело Скрипаля" рассыпается на глазах

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нет никаких доказательств виновности РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. "Дело Скрипаля" рассыпается на глазах в отсутствии доказательств виновности России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, ряд стран Запада — "относительное меньшинство" — спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности, пытаясь увести конструктивно настроенные страны в сторону конфронтационной политики по отношению к России.

"Хороший пример в этом ряду — дело Скрипаля, которое рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств, каких-либо подтверждений, но, к сожалению, некоторые страны пытаются воспроизводить ту же самую схему по другим поводам", — заявил Лавров.

Тем временем, неожиданное для британских врачей выздоровление Скрипаля и его дочери Юлии после отравления в британском Солсбери является очередным доказательством инсценировки произошедшего, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Врач интенсивной терапии больницы Стивен Джукс заявил, что "все указывало на то, что они не выживут", однако медиками были опробованы новые подходы к известным методам лечения, которые способствовали неожиданно быстрому восстановлению Скрипалей.

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"Неожиданное для врачей выздоровление Скрипалей вполне объясняется тем, что вся эта история была с самого начала инсценировкой спецслужб Великобритании. Заявления британских медиков — это очередное разоблачение лжи Лондона в отношении России", — приводит слова Железняка его пресс-служба.

Политик также подчеркнул, что Великобритания не перестает обвинять Россию в отравлении Скрипалей, не предъявляя никаких доказательств, путая следствие, скрывая улики и подменяя факты. При этом, по его мнению, правда с каждым днем становится более очевидной.

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"В своей грязной провокации Лондон тщетно пытается сохранить лицо перед партнерами в Европе, которых втянул в свою нечистоплотную акцию. Но всем уже давно понятно, что главной задачей инсценировки является антироссийская кампания, для которой Даунинг-стрит сфабриковал повод. Британские деятели, очевидно, готовы до последнего настаивать на своей лжи и будут продолжать возню вокруг дела Скрипалей, выдумывая какие-нибудь новые небылицы в свое оправдание. При этом сохраняются большие опасения за здоровье Юлии и ее отца, на которых, очевидно, оказано серьезное давление с целью добиться нужных для Лондона показаний. Не исключено, что речь может идти и об опасности за жизнь опасных для официальной Британии свидетелей", — считает политик.

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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.