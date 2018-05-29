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Сергей Лавров

Лавров: "дело Скрипаля" рассыпается на глазах

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (58)
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По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, нет никаких доказательств виновности РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

КИШИНЕВ, 29 мая — Sputnik. "Дело Скрипаля" рассыпается на глазах в отсутствии доказательств виновности России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, ряд стран Запада — "относительное меньшинство" — спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности, пытаясь увести конструктивно настроенные страны в сторону конфронтационной политики по отношению к России.

"Хороший пример в этом ряду — дело Скрипаля, которое рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств, каких-либо подтверждений, но, к сожалению, некоторые страны пытаются воспроизводить ту же самую схему по другим поводам", — заявил Лавров.

Тем временем, неожиданное для британских врачей выздоровление Скрипаля и его дочери Юлии после отравления в британском Солсбери является очередным доказательством инсценировки произошедшего, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Игорь Шатров
© Facebook / Игорь Шатров
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Врач интенсивной терапии больницы Стивен Джукс заявил, что "все указывало на то, что они не выживут", однако медиками были опробованы новые подходы к известным методам лечения, которые способствовали неожиданно быстрому восстановлению Скрипалей.

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"Неожиданное для врачей выздоровление Скрипалей вполне объясняется тем, что вся эта история была с самого начала инсценировкой спецслужб Великобритании. Заявления британских медиков — это очередное разоблачение лжи Лондона в отношении России", — приводит слова Железняка его пресс-служба.

Политик также подчеркнул, что Великобритания не перестает обвинять Россию в отравлении Скрипалей, не предъявляя никаких доказательств, путая следствие, скрывая улики и подменяя факты. При этом, по его мнению, правда с каждым днем становится более очевидной.

Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь
© Sputnik / Алексей Филиппов
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"В своей грязной провокации Лондон тщетно пытается сохранить лицо перед партнерами в Европе, которых втянул в свою нечистоплотную акцию. Но всем уже давно понятно, что главной задачей инсценировки является антироссийская кампания, для которой Даунинг-стрит сфабриковал повод. Британские деятели, очевидно, готовы до последнего настаивать на своей лжи и будут продолжать возню вокруг дела Скрипалей, выдумывая какие-нибудь новые небылицы в свое оправдание. При этом сохраняются большие опасения за здоровье Юлии и ее отца, на которых, очевидно, оказано серьезное давление с целью добиться нужных для Лондона показаний. Не исключено, что речь может идти и об опасности за жизнь опасных для официальной Британии свидетелей", — считает политик.

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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Тема:
"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов (58)

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Теги:
дело Скрипаля, доказательства, Сергей Скрипаль, Сергей Лавров, Общество
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