Мнение эксперта: разместит ли Польша танковую дивизию США

Оказывается, польские военные потрудились подсчитать рентабельность военного базирования США в Польше, однако они исходят из того, что это базирование не спровоцирует конфликт и будет воспринято в Москве как мера сдерживания.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Предложение Польши разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию в нынешнем контексте практически не реализуемо, заявил программный директор клуба "Валдай" Андрей Сушенцов, которого цитирует РИА Новости. © REUTERS / Inquam Photos / Octav Ganea "Под боком у России": зачем Польше понадобилась танковая дивизия США

Ранее СМИ сообщили, что Польша сделала предложение США о размещении на постоянной основе американской бронетанковой дивизии и готова понести для этого расходы в сумме 1,5-2 миллиарда долларов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что размещение военной базы США в Польше — суверенное решение Варшавы, но оно повлечет контрдействия с российской стороны, приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ не способствует стабильности на континенте.

"Даже если польские предложения найдут отклик, маловероятно, что в нынешнем контексте эти инициативы будут реализованы", — сказал Сушенцов.

По его мнению, даже если США "соблазнятся предложенной суммой, и европейский франчайзинг пополниться еще одной американской военной базой", "это будет означать девальвацию гарантий безопасности со стороны США своим союзникам".

"В докладе польские военные потрудились подсчитать рентабельность военного базирования США в Польше. Однако они исходят из посылки о том, что это базирование не спровоцирует конфликт и будет воспринято в Москве как мера сдерживания", — указал эксперт.

Он подчеркнул, что часто намерения РФ и восприятие Польши сильно расходятся. По его словам, своей инициативой Варшава может приблизить то, чего стремится избежать.

"Что если новые танковые дивизии США в Польше будут восприняты в России именно как армия вторжения? Насколько рентабельной окажется американская база, если ее размещение спровоцирует региональный конфликт?" — задается вопросом Сушенцов.

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Как указал эксперт, Варшава апеллирует не к НАТО или к ЕС как организациям, а именно к США, "поверх голов" евросоюзовской бюрократии, которая, вероятно, не будет в восторге от чрезмерной польской инициативы".

"Тем самым Польша углубляет кризис многосторонних институтов трансатлантического сообщества — ЕС и НАТО, — которые строятся на основе консенсуса", — добавил он.

"Польская инициатива также демонстрирует новый довольно примечательный формат отношений между союзниками по НАТО. В этом формате не США навязывают свою волю младшим союзниками в интересах своей глобальной стратегии — именно так американские действия зачастую интерпретируются в России. Наоборот, малые союзники США любыми способами пытаются "затащить" Вашингтон к себе, вынудив его усилить свои гарантии безопасности", — заключил он.