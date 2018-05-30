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Посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев

Губарев о приднестровской проблеме: мы не растекаемся мыслью по древу

© Sputnik / Ирина Ляхова
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (162)
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По словам спецпредставителя МИД РФ Сергея Губарева, Россия удовлетворена прошедшим в Риме двухдневным раундом переговоров по приднестровскому вопросу.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. Россия удовлетворена прошедшим в Риме двухдневным раундом переговоров по приднестровскому урегулированию, заявил журналистам спецпредставитель МИД РФ Сергей Губарев.

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"В моей оценке больше позитива, действительно, нельзя не отметить активную роль спецпредставителя ОБСЕ Франко Фраттини и активизацию на уровне рабочих групп между Кишиневом и Тирасполем… Ключ к решению приднестровской проблемы – не в Москве, Киеве, Вашингтоне или Брюсселе – его половинки находятся в Кишиневе и Тирасполе. То, что будет хорошо для населения правого и левого берегов Днестра, естественно, будет признано всеми международными посредниками", — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, в Приднестровье живут "не просто 200 тысяч русских, а 200 тысяч российских граждан, держателей паспортов", поэтому в России, "естественно, не могут не обращать внимания на ситуацию".

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Главным итогом нынешнего раунда переговоров, подчеркнул Губарев, можно назвать "реализацию принятой в 2012 году тактики малых шагов – практических вопросов, которые облегчают повседневную жизнь людей".

Говоря о влиянии на приднестровское урегулирование политического фона отношений между Россией и Западом, представитель МИД отметил совпадение интересов всех сторон переговоров и конструктивной этой работы.

"Нас спасает – и это относится к отношениям и с Украиной, и США, и ЕС – то, что мы не растекаемся мыслью по древу, не воспаряем к горным высотам, а занимаемся решением вполне конкретных вопросов. Мы понимаем, как эти вопросы можно решить, мы по негласному уговору сосредоточились на приднестровском урегулировании, и в рамках этого формата существует прекрасная рабочая атмосфера. Мы сосредоточены на решении конкретной политической задачи, что создает нормальную атмосферу для взаимодействия и поиска оптимальных путей решений тех проблем, которые есть. Так что скандала не получится", — подчеркнул дипломат.

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Стороны переговоров, посредники и наблюдатели на переговорах в итальянской столице подписали Римский протокол, в котором содержится обязательство завершить работу над всеми аспектами "пакета из восьми пунктов" приднестровского урегулирования до конца года. Протокол содержит четкие временные рамки и механизмы, которые обеспечивают быструю доработку оставшихся вопросов из пакета восьми приоритетов, определенных сторонами в 2017 году.

"Традиционно, очередной раунд переводится перед СМИД ОБСЕ, назначены конкретные сроки решения целого ряда вопросов, в частности — запуска нейтральных автомобильных номеров, возвращения земель в Дубоссарском районе, я думаю, что в сентябре-октябре итальянское председательство ОБСЕ вновь соберет раунд, чтобы мы подвели итоги сделанного", — подытожил дипломат.

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Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини после подписания Римского протокола выразил надежду, что "решения по оставшимся приоритетным вопросам, связанным с телекоммуникациями, уголовными делами и свободой передвижения, будут достигнуты сторонами к концу года, если не раньше"

Встреча в формате "5+2" в Риме, отмечает ОБСЕ, стала результатом впечатляющего прогресса, достигнутого сторонами на местах благодаря беспрецедентному подписанию пяти соглашений в ноябре 2017 года.

"В этом году Кишинев и Тирасполь активно приступили к реализации трех из пяти ноябрьских договоренностей, связанных с открытием моста в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок, апостилированием дипломов и функционированием молдавских школ с обучением на латинской графике. Стороны также подтвердили временные рамки завершения доработки соглашения об использовании сельхозугодий в Дубоссарском районе к 1 августа, а с 1 сентября начать реализацию так называемого "соглашения о номерных знаках", подписанного сторонами 24 апреля 2018 года", — отмечает организация.

Тема:
Приднестровское урегулирование (162)

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Теги:
приднестровское урегулирование, приднестровский вопрос, Сергей Губарев, Россия, Политика
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