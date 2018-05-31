Зачем министр обороны Израиля Либерман вылетел в Москву

У Либермана запланирована встреча с российским министром обороны Сергеем Шойгу. В делегацию вошел также глава военной разведки Тамир Хайман, сообщают СМИ.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Министр обороны Израиля, уроженец Молдовы, Авигдор Либерман вылетел в Москву, где у него запланирована встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, об этом сообщают в четверг израильские СМИ, ссылаясь на сообщение главы оборонного ведомства в Твиттере.

"Я отправляюсь с рабочим визитом в Россию. Главная повестка — обеспечение системы безопасности Израиля, а также экспансия Ирана и его группировок в Сирии", — написал Либерман.

Ранее в посольстве Израиля в Москве подтвердили, что такая встреча запланирована.

"Вместе с Либерманом в Москву отправляются глава военной разведки АМАН и глава военно-политического отдела минобороны", — сообщил источник корреспонденту РИА Новости.

Ранее Либерман написал в Facebook, что высоко ценит отношения с Россией и налаженный с нею диалог.