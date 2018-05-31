Асад: благодаря мудрости Москвы, удалось избежать конфликта США и РФ в Сирии

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. США и Россия близко подошли к конфликту в Сирии, но благодаря мудрости российского руководства его удалось избежать, заявил президент Сирии Башар Асад.

© Sputnik . Евгений Панасенко, Владимир Полушатов Политолог: удар по Сирии довольно сильно запятнал имидж США

"Мы довольно близко подошли к возможному прямому конфликту между силами России и США. Но, к счастью, этого удалось избежать. Но не благодаря мудрости американского руководства, а благодаря мудрости российского", — сказал Асад в интервью RT.

Он отметил, что для стабилизации ситуации в Сирии нужна поддержка России. "И в то же время нам нужно избежать глупых действий со стороны американцев", — добавил президент САР.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России, Молдове и других странах), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны. Правительство Сирии не раз заявляло, что США находятся на сирийской территории незаконно, и призывало Вашингтон вывести свои войска.

Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.