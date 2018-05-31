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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Дело Вышинского: в Киеве допрошено около 50 человек

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (34)
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Заседание апелляционного суда Херсонской области по делу Вышинского продлилось три минуты.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. Служба безопасности Украины допросила 48 человек по делу обвиняемого в государственной измене главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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Журналиста задержали 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.  Тогда же прошли  обыски в офисе РИА Новости Украина и в квартирах нескольких сотрудников агентства. В четверг, 17 мая, суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.

Заседание апелляционного суда Херсонской области по делу Вышинского продлилось три минуты — из-за отсутствия адвокатов рассмотрение апелляции на меру пресечения журналисту отложили до 1 июня. Вышинский в зале суда выступал без защитников. Выглядел он спокойно, но устало. 

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В МИД РФ назвали действия Киева в отношении Вышинского произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что арест главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского вызывает глубокую озобоченность. 

"Ограничения журналистской деятельности вызывают мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы", — приводятся ее слова на сайте СПЧ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (34)
Теги:
ситуация на Украине, журналист, Кирилл Вышинский
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