Глава женералитета Каталонии предлагает премьеру Испании переговоры

Ким Торра выступил с тем, что следует сесть за стол переговоров с новым премьером Испании.

КИШИНЕВ, 2 июня – Sputnik. Руководитель женералитета Каталонии Ким Торра предложил новому премьеру Испании Педро Санчесу начать переговоры. Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил, выступая на церемонии приведения к присяге нового правительства автономного сообщества.

"Председатель правительства, Педро Санчес. Будем говорить, будем обсуждать. Мы должны сесть за стол, рискнем и будем вести переговоры, как правительство и правительство", — сказал Торра.

Новое правительство Каталонии официально вступило в должность в субботу. Это автоматически отменяет прямое правление Мадрида в автономном сообществе, введенное в конце октября прошлого года. Новое правительство автономного сообщества 2 июня соберется на первое заседание.

Ранее в субботу состоялась церемония вступления в должность нового премьера Испании Педро Санчеса, который занял эту должность после того, как парламент вынес вотум недоверия кабинету Мариано Рахоя.