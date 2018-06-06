Путин ждет позитивных отношений с Западом несмотря на санкции

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассчитывает на позитивные отношения с Западом несмотря на санкции. Об этом российский лидер заявил в интервью Медиакорпорации Китая, отвечая на вопрос, каким может быть развитие российско-американских отношений и отношений России со странами Запада с учетом санкций, пишет РИА Новости.

"Я рассчитываю на хорошие, позитивные отношения. Но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному – сдержать развитие. Я нисколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От этой политики теряют прежде всего те, кто ее инициирует", — подчеркнул Путин.

В понедельник президент России подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Документ допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран, поддержавших антироссийские санкции.