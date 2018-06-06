Как связаны Макрон, Трамп и сосиска

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон отказался раскрывать детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сославшись на цитату, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. Об этом пишет Ouest France.
Ранее CNN со ссылкой на свой источник сообщил, что состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным".
"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.
По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".