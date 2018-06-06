Как связаны Макрон, Трамп и сосиска

КИШИНЕВ, 6 июн – Sputnik. Французский лидер Эммануэль Макрон отказался раскрывать детали переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сославшись на цитату, приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку. Об этом пишет Ouest France.

© Sputnik / Михаил Климентьев Макрон покаялся перед россиянами за США

Ранее CNN со ссылкой на свой источник сообщил, что состоявшийся на минувшей неделе телефонный разговор между Макроном и Трампом вышел "ужасным".

"Я никогда не раскрываю, что происходит за закрытыми дверями. Потому что, как сказал Бисмарк, если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — заявил Макрон.

По его словам, "кухонные комментарии" вряд ли помогут сервировке стола или улучшению аппетита. При этом французский лидер отметил, что диалог с Трампом получился "откровенным".