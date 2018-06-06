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Джорож Сорос

Экс-глава ПАСЕ рассказал, как Сорос контролирует европейские структуры

© REUTERS / Bernadett Szabo
Политика
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Обвиненный в коррупции экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт рассказал об интересах Джорджа Сороса в Совете Европы, НПО с расплывчатыми функциями, права человека, политический кризис в Каталонии и обвинения в коррупции.

Эллиот Лельевр, Sputnik France

Обвинения в коррупции в адрес председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) испанца Педро Аграмунта; институциональный кризис в Каталонии, использованный двумя россиянами в своих целях; кампания по лоббированию европейских структур, предпринятая различными НПО по защите прав человека… Казалось бы, все это не связано между собой и все же…

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© Sputnik / Илья Матусихис
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Обвиненный в коррупции и лишившийся своего поста Педро Аграмунт, бывший председатель ПАСЕ, провел расследование, чтобы спасти свою репутацию. Он обнаружил в этой европейской структуре существование сети влияния Джорджа Сороса, отмечает автор в публикации Sputnik France.

По-прежнему сенатор Педро Аграмунт говорит, что хотел "заставить активное лобби в Парламентской ассамблее Совета Европы заявить о себе". Он уличает миллиардера венгерского происхождения в контроле над европейской структурой, а также в подготовке кампании по его дискредитации… с целью сохранить свое влияние в Совете Европы.

Sputnik France не стал разбираться, виноват ли испанский сенатор или же невиновен в том, в чем его обвиняют. Редакцию больше заинтересовала схема Джорджа Сороса по организации кампаний лоббирования в Совете Европы с помощью финансируемых им ассоциаций и НПО, а также то, каким образом эта сеть связана с обвинениями, предъявленными Педро Аграмунту. Что касается лоббирования, на первый взгляд, в этом нет ничего незаконного, как заявил не пожелавший назвать свое имя представитель организации Transparency France, воздержавшись от комментария по второму вопросу.

Среди доказательств, на которых основывалась независимая комиссия Совета Европы по расследованию дела Педро Аграмунта, фигурирует доклад организации "European Stability Initiative" (ESI), в котором ее директор Джеральд Кнаус (Gérald Knaus) предъявляет ряд обвинений бывшему председателю ПАСЕ.

Вот только European Stability Initiative, позиционирующая себя как обычную НПО, не такая уж и обычная. По словам адвокатов господина Аграмунта, это не только некоммерческая организация, но еще и "лоббистская организация, внесенная в картотеку лоббистов Европейской комиссии и Европейского парламента". Иными словами, лобби, заявленное в некоторых структурах, но зарегистрированное как простая НПО в Совете Европы, предъявляет обвинения в коррупции… народному избраннику, который хочет обязать группы лоббирования заявить о себе… Такая прозрачность могла бы помешать деятельности последних.

Странно, не правда ли? И это еще не все. Господин Кнаус, возглавляющий ESI, поддерживает тесные отношения с неким Николасом Вайтом (Nicholas Whyte), главой Independent Diplomacy. Политические интересы этой организации, к которой обратилось каталонское правительство, чтобы "интернационализировать движение за независимость" Каталонии, диаметрально противоположны интересам Педро Аграмунта, члена "Народной партии" и защитника Конституции Испании в охваченной кризисом Каталонии.

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© Flickr / fdecomite
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Если посмотреть на источники финансирования этих двух организаций, можно увидеть, что и European Stability Initiative, и Independent Diplomacy финансируются фондом Foundation To Promote an Open Society (FPOS), за которым стоит миллиардер Джордж Сорос.

Итак, Джеральд Кнаус, глава ESI (организация, занимающаяся лоббированием, хотя и позиционирующая себя как НПО, и финансируемая Джорджем Соросом), имеющий тесные связи с Николасом Вайтом, возглавляющим другую организацию, финансируемую Соросом и работающую на сторонников независимости Каталонии, в оппозиции к которым находится Педро Аграмунт, обвинили испанского сенатора в коррупции, после того как тот предложил обязать группы лоббирования реформироваться.

Скрытое лоббирование Сороса
Скрытое лоббирование Сороса

Вам кажется это удивительным? Погодите, у этого дела есть продолжение. Плюс к обвинениям, выдвинутым Джеральдом Кнаусом, два гражданина РФ Ольга Захарова и Юрий Джибладзе также дали показания против Педро Аграмунта.

Госпожа Захарова и господин Джибладзе, создавшие организацию Civic Solidarity Platform (CSP), утверждают, что бывший председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы давал взятки, чтобы победить. Педро Аграмунт отметает эти обвинения, объясняя, что был единственным кандидатом и надобности проводить кампанию у него просто не было.

По словам испанского сенатора, он обнаружил, что существует связь между двумя россиянами, выдвинувшими против него обвинения, кампанией за независимость Каталонии и деньгами господина Сороса.

И действительно, организация CSP работала в Каталонии, когда там в октябре 2017 года проводился незаконный референдум о независимости. Ольга Захарова и Юрий Джибладзе были тогда приглашены как основатели "Civic Society Platform" в Барселону Всемирной организацией против пыток, содействие которой также оказывает господин Сорос.

В Барселоне россияне познакомились с Давидом Бондиа (David Bondia), сторонником независимости Каталонии и главой Института прав человека Каталонии, организации, связанной с третьей НПО Джорджа Сороса — "Open Society of Europe".

Виноват ли Педро Аграмунт или нет, но следует признать, что приводимые им аргументы в свою защиту весьма весомы. Те доказательства, которые он собрал (и подлинность которых Sputnik установил), наталкивают на мысль о том, что обвинения против испанского сенатора были выдвинуты потому, что он попытался обязать лобби зарегистрироваться в Совете Европы, а также потому, что его политические взгляды отличаются о тех, что отстаивает Джордж Сорос посредством своих бесчисленных НПО и групп лоббирования.

Разве не из-за такого поведения Джордж Сорос и его НПО были выдворены из Венгрии и Израиля, а лидеры некоторых стран (например, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо или его коллега из Словении Мирослав Церар) публично заявили, что они против миллиардера, после чего очень быстро потеряли власть?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Теги:
Европа, скандал, коррупция, Джордж Сорос, Педро Аграмунт, Политика
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