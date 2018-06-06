17:58 06 Июня 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 26°C
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD16.91
  • RUB0.27
  • RON4.25
  • UAH0.65
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель

Неожиданные подробности: почему Европе надо объединиться с Россией

Пресс-служба Президента РФ
Политика
Получить короткую ссылку
59 0 0

Одно из немецких изданий пишет, что мирное сосуществование европейских народов возможно лишь учитывая позицию Москвы.

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В одиночку Европа едва ли способна противостоять США, для этого ей необходимо объединиться с Россией, Китаем и другими странами — участницами ядерной сделки с Ираном, пишет в статье для издания Suddeutsche Zeitung журналист Руперт Штернат. Основные мысли, высказанные в публикации, передало РИА Новости.

Отношение США к Европе в обозримом будущем не изменится к лучшему, и если сейчас уступить Вашингтону, то дальше отношения будут лишь ухудшаться, предупреждает Штернат.

Необходимо объединение всех стран, подписавших ядерную сделку с Ираном, включая Китай и Россию, считает он. Если европейским политикам удастся договориться, то, убежден журналист, другие страны, в частности Индия и государства Азии и Южной Америки, присоединятся к этой инициативе.

Александр Гусев
© Sputnik /
Гусев: США не разрешат Германии отменить антироссийские санкции

Такая позиция подразумевает и незамедлительную отмену несправедливых санкций против России.

Мирное сосуществование разных европейских народов будет возможно лишь в том случае, если им удастся договориться о справедливом балансе интересов с Москвой. Если удастся достичь такого единства, то США, несмотря на позицию Трампа, придется пересмотреть свою политику, подводит итог Штернат.

Путин ждет позитивных отношений с Западом, несмотря на санкции>>>

Американский президент Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном. Европейские страны раскритиковали такое решение.

По теме

Санкции США против России: почему Вашингтон снова просчитался
Депутат Госдумы рассказал об ответе России на санкции США
Итальянские депутаты заявили о готовности отменить санкции против России
Теги:
Россия-ЕС, антироссийские санкции, геополитика, отмена, санкции, Канцлер Германии Ангела Меркель, Владимир Путин, Евросоюз, ЕС, Москва, Брюссель, Россия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Уличный динамик, архивное фото
    Музыкальный патриотизм

    Латвийский Сейм разработал поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

  • Пачка сигарет
    Дорогое удовольствие

    Парламент Литвы рассмотрит трехлетний план повышения акцизов на табачную продукцию – сборы будут расти ежегодно.

  • Автор письма президенту Эстонии Владислав Ничков
    Не надо помощи!

    Волонтер c Украины, проживающий в Эстонии, отправил письмо президенту Керсти Кальюлайд с просьбой не оказывать финансовую поддержку Украине.

  • Cкелет невиданного животного, найденный в Габале
    Чупакабра по-габалински

    Скелет необычного для местной фауны животного был обнаружен в Габалинском районе Азербайджана. Что самое странное в находке?

  • Члены вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване
    Свободен!

    Арег Кюрегян — член вооруженной группы "Сасна црер", захватившей здание полка ППС в Ереване, вышел на свободу под подписку о невыезде.

  • Доллары США
    Мы в доле!

    Президент ЕБРР заявил о намерении банка принять участие в приватизации национальных компаний "Казахтелеком", "Казатомпром" и "Эйр Астана".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

В Лос-Анджелесе прошло бурлеск-шоу по мотивам "Звездных войн"
Капсульный отель открылся в Екатеринбурге
"Космический дизайн": капсульный отель открылся в Екатеринбурге
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться