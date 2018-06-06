Неожиданные подробности: почему Европе надо объединиться с Россией

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. В одиночку Европа едва ли способна противостоять США, для этого ей необходимо объединиться с Россией, Китаем и другими странами — участницами ядерной сделки с Ираном, пишет в статье для издания Suddeutsche Zeitung журналист Руперт Штернат. Основные мысли, высказанные в публикации, передало РИА Новости.

Отношение США к Европе в обозримом будущем не изменится к лучшему, и если сейчас уступить Вашингтону, то дальше отношения будут лишь ухудшаться, предупреждает Штернат.

Необходимо объединение всех стран, подписавших ядерную сделку с Ираном, включая Китай и Россию, считает он. Если европейским политикам удастся договориться, то, убежден журналист, другие страны, в частности Индия и государства Азии и Южной Америки, присоединятся к этой инициативе.

Такая позиция подразумевает и незамедлительную отмену несправедливых санкций против России.

Мирное сосуществование разных европейских народов будет возможно лишь в том случае, если им удастся договориться о справедливом балансе интересов с Москвой. Если удастся достичь такого единства, то США, несмотря на позицию Трампа, придется пересмотреть свою политику, подводит итог Штернат.

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Американский президент Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе и восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном. Европейские страны раскритиковали такое решение.