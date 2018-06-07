Макрон выдвинул условия США накануне саммита "большой семерки"

Франция может не подписать совместное заявление саммита G7, если США ясно не изложит свою позицию по ряду вопросов.

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Франция вслед за Германией дала США понять, что может не подписать совместное заявление саммита G7, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, Макрон считает, что прежде чем подписывать документ, нужно достичь прогресса по ряду вопросов, в частности, тарифов Соединенных Штатов на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран ЕС, ядерной сделки с Ираном, Парижского оглашения по климату.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что одной из тем на предстоящем саммите G7 в Канаде станет вопрос о выходе США из многих международных соглашений.

Накануне саммита председатель Совета ЕС Дональд Туск рассказал, что действия американского президента могут быть "первыми сигналами распада западного политического сообщества".

Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек.