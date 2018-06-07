Глава Евросовета Дональд Туск не до конца понимает действия США

Дональд Туск в статье для газеты New York Times задался вопросом, являются ли решения президента США Дональда Трампа "эпизодическими изменениями" американской политики или же это начало "нового стратегического тренда".

КИШИНЕВ, 7 июн — Sputnik. Глава Евросовета Дональд Туск отметил, что предстоящий саммит "большой семерки" пройдет "в специфическом политическом контексте недавних решений президента США Дональда Трампа и реакции, вызванной ими по обе стороны Атлантического океана".

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"Важный вопрос сегодня: являются ли эти решения эпизодическими изменениями текущей политики США, на что, конечно, каждый президент имеет право, или началом нового стратегического тренда. Проще говоря, это только сезонные волнения или, скорее, первые симптомы развала западного политического сообщества, которое G7 представляет и неформально возглавляет?" — пишет Туск в своей статье для New York Times.

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При этом Глава Евросовета объяснил, почему ЕС должен быть благодарен президенту Трампу.

"Его решения заставили нас осознать, что нам нужно зависеть друг от друга. Теперь Европа должна сделать все возможное для защиты трансатлантических связей, несмотря на нынешнее настроение", — отметил он.

Саммит "большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что одной из тем на предстоящем саммите G7 в Канаде станет вопрос о выходе США из многих международных соглашений.