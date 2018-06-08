Путин прибыл в Пекин и встретился с лидером КНР

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином стабильное сотрудничество, которое достигло, по его словам, беспрецедентного уровня.
Стало известно, о чем договорились Россия и Китай>>>
Путин прибыл в Пекин в пятницу. В начале встречи глава российского государства поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на ответственный пост председателя КНР.
По его словам, стабильное взаимодействие с Китаем остается одним из важнейших приоритетов России, оно достигло беспрецедентного уровня.
Российский лидер также обратил внимание на традиционную дружбу между народами двух стран, взаимоуважение. По его словам, активно развивается взаимодействие в сфере экономики.