Путин и Си Цзиньпин выступили с совместным заявлением

РФ и КНР будут противодействовать проведению военных действий без мандата ООН, а также договорились продолжать работу над мирным решением проблем Корейского полуострова.

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Россия и Китай будут противодействовать попыткам каких-либо стран проводить в одностороннем порядке военные действия без мандата ООН, говорится в принятом по итогам переговоров в Пекине совместном заявлении лидеров двух стран, сообщает РИА Новости. © REUTERS / Jason Lee Путин прибыл в Пекин и встретился с лидером КНР

"Стороны будут выступать за сохранение основной ответственности за укрепление международного мира и международной безопасности за Советом Безопасности ООН, противодействовать попыткам каких-либо государств проводить в одностороннем порядке военные действия без соответствующего мандата СБ ООН либо без согласия законного правительства страны, на территории которой такие действия осуществляются", — отмечается в заявлении президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Владимир Путин обратил внимание на дружбу между народами России и Китая>>>

Также Россия и Китай договорились продолжать координировать усилия по мирному решению проблем на Корейском полуострове.

"Продолжать координировать усилия по мирному комплексному решению проблем Корейского полуострова", — сказано в заявлении.

Владимир Путин прибыл в Пекин в пятницу с государственным визитом, в субботу и в воскресенье Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском Циндао.