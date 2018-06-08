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Дональд Трамп

Трамп: Россия должна вернуться в G8

© AFP 2018 / Jeff Kowalsky
Политика
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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия снова должна быть принята в состав G8.

КИШИНЕВ, 8 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть принята в состав G8 и должна присутствовать на саммите G7.

Илья Кравченко
© Photo: РИСИ
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

Однако чуть позже, комментируя уже нынешние слова Дональда Трампа, Песков подчеркнул, что Россия "делает акцент на других форматах"

Один из лидеров немецкой партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее высказалась за возвращение России в состав G8 для противодействия США.

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Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

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Теги:
G8, G7, Дональд Трамп, США, Политика
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