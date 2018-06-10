Путин ответил на вопрос о сроках встречи с Трампом

Встреча с лидером США, по словам Путина, состоится, как только к ней будет готова американская сторона.

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputik. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится "как только, так сразу", когда к ней будет готова американская сторона. Об этом сообщило РИА Новости.

"Как только, так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, ну исходя, конечно, и из моего рабочего графика", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам его визита в Китай.

© AFP 2018 / Jeff Kowalsky Трамп: Россия должна вернуться в G8

"По поводу места — мы об этом так предметно не говорили, но многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие. Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия, пожалуй, другого я не слышал. В общем, это мне кажется вопрос технический, важно, чтобы эти встречи, если они состоятся или она состоится, эта встреча, были наполнены конкретным содержанием", — добавил президент РФ.