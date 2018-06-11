Трамп: в вопросах торговли Европейский союз "хуже Китая"

Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что не всегда может найти общий язык со странами ЕС.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в частной беседе с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что Европейский союз хуже Китая в вопросах торговли, сообщают зарубежные СМИ.

В ходе встречи 24 апреля Макрон призвал Трампа "работать вместе", так как для обеих стран Китай является проблемой.

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В свою очередь Трамп ответил, что Европейский союз "хуже Китая". Он добавил, что торговые отношения США с Францией "довольно сбалансированы", в то время как отношения США с ЕС "крайне нечестные". Трамп также упомянул экспорт автомобилей в США из Германии, отмечает РИА Новости.

На саммите G7 Трамп предложил своим партнерам создать зону беспошлинной торговли. Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес. В минувший четверг Франция вслед за Германией дала США понять, что может не подписать совместное заявление саммита G7 на фоне разногласий по ряду вопросов, в том числе торговых, с США.