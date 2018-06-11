Встреча Трампа и премьера Сингапура завершилась общением и обедом

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном в его резиденции.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп провел в понедельник встречу с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном в его резиденции, после чего оба лидера продолжили общение за обедом, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Sergey Guneev Путин ответил на вопрос о сроках встречи с Трампом

Детали встречи Трампа и Ли пока не сообщаются. Они сами после завершения встречи воздержались от общения с прессой, просто попозировав фотографам и пожав друг другу руки.

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После рукопожатия лидеры двух стран направились в зал, где для них и членов делегаций уже был накрыт стол. С американской стороны в обеде, в частности, участвуют госсекретарь Майк Помпео, советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Дождавшись, когда сядут лидеры, все остальные тоже заняли свои места за длинным столом, украшенным красными и желтыми цветами. Ли и Трамп обменялись приветственными словами и словами благодарности.

После этого стеклянные двери зала закрыли, и общение сторон продолжилось без прессы.

Встреча президента США и премьера Сингапура состоялась накануне запланированных на 12 июня переговоров Трампа с Ким Чен Ыном. Лидер КНДР тоже встречался с премьером Сингапура днем ранее.

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Сингапур предоставил площадку для переговоров Трампа и Кима. Ранее сообщалось, что выбор пал на эту страну, потому что у нее есть опыт подобных мероприятий, а также потому, что она хорошо подходит на роль нейтральной, третьей стороны в этом процессе.