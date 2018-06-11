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Вид на Бранденбургские ворота с улицы Унтер ден Линден в Берлине

В Берлине считают, что провокация Трампа грозит Европе новым расколом

© Sputnik / Igor Zarembo
Политика
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Заявление американского президента Дональда Трампа о возвращении России в формат G7 может привести к расколу Европы.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Провокация американского президента Дональда Трампа на встрече G7 о возвращении России в этот формат грозит Европе новым расколом, заявил госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен, которого цитирует РИА Новости.

Дональд Трамп
© AFP 2018 / Jeff Kowalsky
Трамп: Россия должна вернуться в G8

"В качестве ответа на этот твит и провокацию господина Трампа на G7 — если никакого движения со стороны России не будет продемонстрировано, и мы пригласим ее, этого никто не поймет. Это группа, которая защищает общие ценности. Я уже говорил о том, что мы открыты для того, чтобы Россия вернулась, но не без политических движений. В этой ситуации мы не должны допустить еще один раскол в Европе, потому что в Европе не все будит согласны с таким решением", — заявил он.

Трамп: в вопросах торговли Европейский союз "хуже Китая">>>

Ранее Трамп заявил, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва делает акцент на других форматах, комментируя высказывания Трампа. На прошлой неделе Песков, отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в G8 в том случае, если подобное предложение поступит, отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине.

Форум развитых экономических держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией.

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Теги:
G7, Дональд Трамп, Берлин, Европа, Политика
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