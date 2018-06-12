"Новый старт": Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ

Председатель Госсовета и высший лидер КНДР Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа саммита с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Председатель Госсовета и высший лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии подписания итогового документа с президентом США Дональдом Трампом пообещал "большие перемены" в будущем.

"Подписание этого исторического документа возвещает о новом старте. Мы увидим большие перемены", — сказал Ким Чен Ын, которого цитирует РИА Новости.

Содержание документа пока не раскрывается.

© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ после окончания их саммита в Сингапуре.

Его подписание потребовало много усилий, заявил в свою очередь президент США Дональд Трамп.

"Много доброй воли было приложено, много работы, много подготовки", — отметил Трамп.

Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались, чтобы обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.

© REUTERS / Jonathan Ernst Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.

Также Трамп заявил, что у США и КНДР развивается "особая связь".

"Мы развиваем очень особую связь", — отметил Трамп.

Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими" и готов пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына в Белый дом.

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Церемония подписания итогового документа по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом. Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому.

Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначена для лидера КНДР.

На фоне стола для подписания выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета синий, красный и белый.