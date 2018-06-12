"Новый старт": Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Председатель Госсовета и высший лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии подписания итогового документа с президентом США Дональдом Трампом пообещал "большие перемены" в будущем.
"Подписание этого исторического документа возвещает о новом старте. Мы увидим большие перемены", — сказал Ким Чен Ын, которого цитирует РИА Новости.
Содержание документа пока не раскрывается.
Его подписание потребовало много усилий, заявил в свою очередь президент США Дональд Трамп.
"Много доброй воли было приложено, много работы, много подготовки", — отметил Трамп.
Как сообщалось ранее, лидеры двух стран собирались, чтобы обсудить вопросы полной денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, нормализации американо-северокорейских отношений.
Также Трамп заявил, что у США и КНДР развивается "особая связь".
"Мы развиваем очень особую связь", — отметил Трамп.
Он выразил уверенность, что после саммита отношения США с КНДР будут "совсем другими" и готов пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына в Белый дом.
Церемония подписания итогового документа по итогам встречи Трампа и Ким Чен Ына состоялась в отеле "Капелла" на острове Сентоса, отделенного от остальной части Сингапура мостом. Трампу и Ким Чен Ыну на стол были положены авторучки, по одной каждому.
Перед началом церемонии сотрудник окружения Ким Чен Ына протер в белых перчатках ручку, которая предназначена для лидера КНДР.
На фоне стола для подписания выставлены флаги КНДР и США, которые имеют одинаковые цвета синий, красный и белый.