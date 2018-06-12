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Трамп и Ким Чен Ын

Дональд Трамп заявил, что не делал никаких уступок лидеру КНДР

© REUTERS / Kevin Lim/The Straits Times
Политика
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Глава Белого дома, выступая по итогам американо-северокорейского саммита, рассказал, что США готовы в скором времени установить отношения с КНДР, но не сразу.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп, выступая по итогам американо-северокорейского саммита, пообещал добиться скорейшего формального прекращения войны на Корейском полуострове. Также он отметил, что будут восстановлены дипотношения с Пхеньяном, и уже приостановлены санкции в отношении КНДР по 300 позициям.

Трамп и Ким Чен Ын
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Эти заявления глава Белого дома сделал в прямом эфире на пресс-конференции. Он отметил, что во время переговоров не делал никаких уступок лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. 

"Вот я перед вами, я ничего не уступал. Я не спал 25 часов, но думаю, что это было правильно, потому что мы вели переговоры", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Говоря о санкциях, президент подчеркнул, что  США сохранили возможность их накладывать.

"У меня были 300 санкций. Я решил их не вводить, потому что это выглядело бы неуважительно. Но мы сохраняем возможность продолжать накладывать санкции", — подчеркнул Трамп.

Жители после дани памяти у статуй лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне
© AFP 2018 / Ed Jones
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Он отметил, что  Вашингтон  в скором времени установит  дипотношения с Пхеньяном, но не назвал сроки, когда это произойдет.

"Это произойдет очень скоро, но пока время для этого не пришло", — парировал глава Белого дома.

Трамп также заявил, что стороны договорились о скорейшем формальном прекращении войны. По его словам, 70 лет назад война в Корее (1950-1953 годов) закончилась заключением перемирия, погибли множество американских солдат.

"Было заключено перемирие в войне, которая никогда не прекращалась, но теперь она скоро закончится", — сказал Трамп. 

Ранее КНДР неоднократно предлагала США подписать соглашение о мире, но Вашингтон отказывался даже обсуждать такую возможность.

Donald Trump și Kim Jong Un
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Президент США также отметил, что  подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро".  При этом американский лидер сказал, что не может гарантировать выполнения Северной Кореей достигнутых договоренностей.

"Гарантировать нельзя ничего. Все, что я могу сказать, это то, что они (власти КНДР — ред.) хотят договориться. И это то, чем я занимаюсь. Я всю жизнь заключаю сделки … И знаю, когда кто-то хочет договориться, а когда — нет", — заявил он журналистам.

При этом он отметил, что Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа  "новым стартом в отношениях двух стран".

"Мы согласились провести активные переговоры по реализации соглашения как можно скорее", — сказал Трамп.

Republican presidential candidate Donald Trump speaks during a campaign rally
© AP Photo / Charlie Neibergall
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Чтобы закрепить достигнутые соглашения, по словам главы Белого дома, ему понадобится еще одна встреча с лидером КНДР. 

"Нам, скорее всего, понадобится еще одна встреча", — сказал Трамп журналистам по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

А до этой встречи Трамп обсудит детали договоренностей с КНДР со своей администрацией. Произойдет это на следующей неделе.

"Мы соберемся на будущей неделе, с Джоном Болтоном и всей командой, обсудить детали", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США также работают вместе с Южной Кореей, Японией и Китаем по проблемам вокруг КНДР.

Теги:
перемирие, саммит, переговоры, трамп, Ким Чен Ын, Политика
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