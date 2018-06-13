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Македонию переименуют: "соглашение о войне" или "историческое решение"

© AP Photo / Boris Grdanoski
Политика
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Лидер греческой партии "Народное единство", бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис назвал "соглашением о войне" договоренность по конституционному названию бывшей югославской республики Македония, которое открывает путь Скопье в НАТО.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Лидер греческой партии "Народное единство" Панайотис Лафазанис прокомментировал договоренность по конституционному названию бывшей югославской республики Македония. Речь идет о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

"Нам давно надо было решить проблему названия. Но соглашение Ципраса и Заева – это соглашение войны, оно нужно лишь для вступление Скопье в НАТО. Нам же нужно соглашение о мире, безопасности, сотрудничестве", — сказал Лафазанис, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, соглашение не отвечает национальным интересам Греции.

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© Sputnik / Ilja Pitalew
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в телевизионном обращении к грекам сообщил об успешном завершении переговоров с премьером БЮРМ Зораном Заевым и рассказал, что соседняя страна будет называться "Республика Северная Македония", Скопье отказывается от каких-либо претензий на древнегреческую культуру Македонии, термины "македонский язык" и "македонец" будут дополнены определениями.

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По словам Ципраса, после ратификации соглашения в парламенте Скопье Греция поддержит решение об открытии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС и отправку приглашения саммита НАТО для вступления Скопье в Альянс. Оба приглашения будут обусловлены успешным завершением пересмотра конституции, которое гарантирует использование имени erga omnes, сообщил Ципрас.

Генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас также считает, что соглашение македонской проблеме открывает путь Скопье в НАТО и Евросоюз и дает "зеленый свет" дестабилизации региона".

А тем временем Госдеп США приветствовал договоренности между Афинами и Скопье.

"Соединенные Штаты поздравляют премьеров Алексиса Ципраса и Зорана Заева и приветствуют их историческое соглашение по разрешению спора о названии страны. Это решение пойдет на пользу обеим странам и укрепит региональную безопасность и процветание", — говорится в распространенном пресс-службой ведомства заявлении официального представителя госдепартамента.

По мнению Вашингтона, премьеры двух стран продемонстрировали "дальновидность, отвагу и постоянство в поиске взаимоприемлемого решения".

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В госдепартаменте также отметили роль представителя ООН в процессе переговоров и выражают готовность оказать необходимое содействие.

Президент Македонии Георге Иванов ранее категорически отвергал возможность повсеместного употреблением нового названия и внесения изменения в конституцию страны, а после объявления премьером договоренности о переименовании страны, демонстративно промолчал.

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Теги:
переименование, Северная Македония, Македония, Политика
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