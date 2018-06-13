Грузия остается без правительства

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку.

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Разногласия с соратниками по партии стали явной причиной, по которой премьер Грузии Георгий Квирикашвили объявил о своей отставке.

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Квирикашвили заявил, что покидает должность вечером в среду на чрезвычайном брифинге, сообщает Sputnik Грузия.

"Я вижу настрой в команде и принимаю решение как любой руководитель команды — сегодня я покидаю свой пост", — заявил Квирикашвили.

По информации Sputnik Грузия, накануне прошла встреча депутатов от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия". В заседании принял участие председатель партии Бидзина Иванишвили, позиция которого не совпадала с главой правительства.

По словам Квирикашвили, он никогда не убегал от полемики.

"Думаю, что сегодня настал такой момент, когда председателю партии необходимо предоставить возможность укомплектовать команду исходя из своих соображений", — сказал он.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили издал распоряжение о том, чтобы все члены правительства Георгия Квирикашвили стали исполняющими обязанности.

Согласно Конституции Грузии, после того, как премьер-министр Грузии подает в отставку, весь состав правительства автоматически уходит в отставку.