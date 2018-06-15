В Минске представители министерств обороны СНГ обсудили химзащиту

Участники обсудили совместные мероприятия объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в странах СНГ.

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В Минске прошло заседание Координационного комитета войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает РИА Новости.

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Участники обсудили совместные мероприятия объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны СНГ, организацию функционирования национальных систем контроля и оценки обстановки.

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По итогам встречи они подписали решения Координационного комитета.

Ранее в российском городе Кызыл прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ под руководством главы российского министерства Сергея Шойгу. Тогда делегации военных ведомств остановились на вопросах многостороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.