В Минске представители министерств обороны СНГ обсудили химзащиту

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. В Минске прошло заседание Координационного комитета войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщает РИА Новости.
Участники обсудили совместные мероприятия объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны СНГ, организацию функционирования национальных систем контроля и оценки обстановки.
Молдавское двоевластие — за и против России>>>
По итогам встречи они подписали решения Координационного комитета.
Ранее в российском городе Кызыл прошло заседание Совета министров обороны стран СНГ под руководством главы российского министерства Сергея Шойгу. Тогда делегации военных ведомств остановились на вопросах многостороннего сотрудничества в области безопасности и обороны.