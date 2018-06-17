Европа усомнилась в способности США защитить ее от России

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Европа начала осознавать, что невозможно рассчитывать лишь на США в вопросах защиты от "ряда вызовов, включая Россию", заявил президент Латвии Раймонд Вейонис. Слова политика передает интернет-портал TVnet, передает Ria.Ru

По словам латвийского лидера, перед НАТО стоят несколько угроз, в том числе нестабильность на юге Североатлантического альянса, в Сирии и Северной Африке, а также растущее влияние Китая. По мнению политика, один из вызовов — "демонстрирующая свои мускулы" Россия.

© REUTERS / Inquam Photos / Octav Ganea "Под боком у России": зачем Польше понадобилась танковая дивизия США

Помимо этого, Вейонис добавил, что единство Запада находится под угрозой. Президент Латвии призвал укреплять "мягкую безопасность", в том числе и борьбу с гибридными угрозами.

Ранее американский эксперт по внешней политике Тед Гален Карпентер выразил мнение, что Вашингтон и НАТО продолжают настраивать Москву против себя. Специалист отметил, что недавно Норвегия попросила удвоить американский контингент войск на своей территории, чтобы разместить вооруженные силы ближе к границе с Россией.

Россия не раз высказывала озабоченность ростом военного присутствия НАТО "в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать". В частности, в Прибалтике и Польше. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что число учений, проводимых Североатлантическим альянсом, многократно увеличилось. При этом легенды этих учений большей частью носят характер сдерживания России.