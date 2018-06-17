Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии для Македонии

Зарубежные аналитики отмечают, что изменив название государства, Македония откроет путь к вступлению в Евросоюз и НАТО.

КИШИНЕВ 17 июн — Sputnik. Спор между Грецией и теперь уже бывшей Македонии длился больше четверти века: министры иностранных дел двух государств Никос Котзиас и Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония.

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Афины требовали изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с одноименной греческой областью.

Подпись в историческим документе поставил также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица, выступивший посредником на переговорах. Церемонию подписания транслировало в прямом эфире Греческое общественное телевидение ERT.

Подписание прошло в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа, на границе двух стран, в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. На церемонии присутствовали заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло, высокопоставленные европейские чиновники — глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

Европейские чиновники бурно аплодировали и премьерам двух стран, овации продолжались более минуты. Зарубежные аналитики отмечают, что изменив название государства, Македония откроет путь к вступлению в Евросоюз и НАТО.

Президент Македонии Георге Иванов ранее заявил, что не подпишет договор. По мнению политика, такое соглашение наносит стране ущерб.