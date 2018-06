ЕС ужесточает политику в отношении миграции — экстренная встреча в Брюсселе

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об экстренном созыве в Брюсселе большой встречи лидеров стран ЕС по вопросам нелегальной миграции. Об этом Юнкер заявил на своей странице в Twitter.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v