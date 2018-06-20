ЕС ужесточает политику в отношении миграции — экстренная встреча в Брюсселе

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил об экстренном созыве в Брюсселе большой встречи лидеров стран ЕС по вопросам нелегальной миграции. Об этом Юнкер заявил на своей странице в Twitter.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20 июня 2018 г.

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"В воскресенье собираю неформальную встречу по (вопросам — ред.) миграции и проблемам предоставления убежища. Эти темы будут обсуждены с целью поиска общеевропейских решений в канун саммита ЕС", — сообщил он в социальной сети.

Дополнительные меры по укреплению границ ЕС и пресечению нелегальной миграции требуют принять Германия и Франция, которые выдвинули инициативу об усилении европейского Агентства по контролю за границами (Frontex), сообщает RT.

© AP Photo / Armin Weigel Нелегальные мигранты в Европу попадают десятками тысяч

Одна из самых серьезных проблем, требующая немедленного решения, по мнению Германии и Франции, — это противостояние нелегальной вторичной миграции. Речь идет о бесконтрольном перемещении мигрантов, которые пересекли внешнюю границу ЕС и двигались дальше через внутренние рубежи стран Евросоюза.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, стандарты в плане миграции должны быть модернизированы, чтобы не допустить выбора беженцами страны шенгенского пространства, в которой они хотели бы получить вид на жительство.

Как сообщают официальные структуры Евросоюза, с начала 2018 года по Средиземному морю в Европу прибыли более 40 тысяч нелегальных мигрантов.