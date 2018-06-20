Румыния готова оказать поддержку задержанной за шпионаж Карине Цуркан

КИШИНЕВ, 20 июн – Sputnik. Румыния пока не получала официальную информацию о задержании Карины Цуркан, у которой несколько гражданств. Об этом в среду в парламенте заявил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану (глава Службы внешней информации в 2012-2014 годах).

Цуркан была задержана сотрудниками ФСБ на прошлой неделе по подозрению в шпионаже. Во вторник, 19 июня, Лефортовский суд Москвы санкционировал ее арест на два месяца — до 13 августа. Если вина женщины будет признана, ей грозит до 20 лет заключения. На дело, по которому проходит Цуркан, наложен гриф "секретно".

"Речь идет о гражданке с несколькими гражданствами. У нее есть российское, молдавское и румынское гражданство. Если потребуется, мы готовы оказать ей консульскую помощь в том случае, если официально подтвердится задержание указанной гражданки", — заявил Мелешкану, которого цитирует румынское информагентство Agerpres.

© Sputnik / Виталий Белоусов Задержанная в Москве уроженка Молдовы может быть связана с румынской разведкой

Глава внешнеполитического ведомства Румынии заверил, что Румыния окажет Карине Цуркан консульскую помощь, "чтобы удостовериться в соблюдении ее прав на основании законов Российской Федерации".

Мелешкану добавил, что не разговаривал со спецслужбами Румынии по данному вопросу, но сделает это, если информация подтвердится официально.

Ранее сообщалось, что Цуркан является топ-менеджером компании "Интер РАО". В самой компании не прокомментировали это предположение, отметив, что Карина Цуркан находится в отпуске.

Издание "Коммерсант" отметило, что одновременно с задержанием Цуркан были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самой компании и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго. Один из чиновников, по информации этого СМИ, проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь с госпожой Цуркан и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы.

По данным издания, самой Цуркан инкриминируется сотрудничество с бизнесменами, якобы связанными с внешней разведкой Румынии.

Как стало известно Sputnik Молдова, Карина Цуркан в 90-годы жила в Кишиневе, работала в различных бизнес-структурах, после занимала должность председателя административного совета Кучурганской электростанции, а также была председателем совета директоров Молдавской ГРЭС.

В Интер РАО Цуркан отвечает за бизнес компании в Молдове — Молдавскую ГРЭС в Приднестровском регионе и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Цуркан с 2016 года не является гражданкой Молдовы. Как следует из декрета под номером 2149-VII от 21 июня 2016 года, который подписал Николай Тимофти, занимавший тогда пост главы государства, Карина Цуркан, 1974 года рождения, вышла из гражданства Республики Молдова вместе с сыном Андреем Цурканом.