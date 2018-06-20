Гутерреш заявил, что Россия - одна из ключевых стран ООН

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что организация рассматривает РФ в качестве одной из ключевых стран организации, сообщает РИА Новости.

Говоря о председательстве России в СБ ООН, Гутерреш отметил, что в течение этого месяца планируются серьезные заявления — по Украине и Ближнему Востоку.

"Конечно, мы рассматриваем РФ в качестве одной из ключевых стран-основателей ООН. Сейчас мы особенно делаем упор еще на то, что Россия является незаменимым элементом создания многополярного мира. И, сказать по правде, сейчас не самое легкое время для многосторонности для ООН", — добавил Гутерреш.

Он отметил, что сейчас есть активные попытки найти новую структуру многополярного мира. "Конечно, все это вызывает серьезную обеспокоенность. Я считаю, что в этом процессе РФ должна сыграть активную роль", — подчеркнул генсек.