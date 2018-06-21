В Кремле рассказали, о чем говорили Путин и Порошенко

Российский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины - о чем шла речь, рассказали в Кремле.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко обсудили в ходе телефонного разговора вопросы урегулирования кризиса на юго-востоке Украины, говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в четверг.

"С российской стороны подтверждена безальтернативность "комплекса мер" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четверки", — говорится в сообщении.

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В Кремле подчеркнули, что Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками.

Также собеседники "обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине".

Кроме того, в ходе телефонного разговора Путин и Порошенко "обсудили тематику обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских – в России".