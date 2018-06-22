Названо точное время, когда вся Генассамблея ООН сосредоточится на Молдове

В пятницу в рамках заседания Генассамблеи ООН будет рассмотрен проект резолюции "о выводе из Молдовы иностранных войск".

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Дебаты по проекту резолюции ООН "о полном и безусловном выводе иностранных войск с территории Республик Молдова" пройдут в пятницу в Нью-Йорке с 17.00 до 17.30 по кишиневскому времени, отмечено в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел и евроинтеграции.

© REUTERS / Carlo Allegri В ООН рассмотрят проект резолюции о выводе ОГРВ из Приднестровья

Документ в ходе заседания генеральной ассамблеи ООН представит глава МИДЕИ Тудор Ульяновски.

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Проект резолюции по этому вопросу подписали Молдова, Румыния, Украина, Грузия, Эстония, Латвия, Литва и Канада.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Президент Молдовы Игорь Додон неоднократно заявлял, что миротворческая операция на Днестре является гарантией мира и безопасности граждан и значимой частью политического диалога.